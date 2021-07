Un po’ di Summer Jamboree nell’ultima canzone di Gianni Morandi “L’allegria”

SENIGALLIA – Sta facendo il giro del web il video per la nuova canzone di Gianni Morandi “L’allegria”, del quale sono protagonisti anche il direttore artistico e i ballerini del festival senigalliese Summer Jamboree. Un po’ di Senigallia in una ventata di allegria che il cantante si augura per ripartire dopo un periodo nero per tutti.

Anche Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, e il campione italiano del motociclismo Valentino Rossi compaiono nel video girato nel ranch di VR46 a Tavullia, immerso tra corse di moto (con Pecco Bagnaia) e balli scatenati di rock’n’roll. Ma i protagonisti sono proprio Angelo Di Liberto e i ballerini del Summer Jamboree, il festival della musica e cultura americana anni ‘50: sono loro, con i passi, i salti e le piroette, a riempire la scena.

Dietro di loro un Gianni Morandi in grande spolvero con ancora una mano fasciata dopo l’incidente domestico accadutogli l’11 marzo scorso: il cantante 76enne stava bruciando delle sterpaglie quando ha perso l’equilibrio ed è caduto sul rogo. Di quell’episodio porta ancora i segni ma il carattere è quello di chi si vuole rimettere in moto per ripartire con slancio, coraggio e allegria, proprio come dice la canzone scritta da Jovanotti.

Con Angelo Di Liberto e la sua compagna Lucy Helena Sanders, hanno ballato Paola Tremolanti, Luciano Cristiano Chiari, Elena Marconi, Vincenzo Mannino, Mauro Milioti, Laura Distefano, Enrico Cappelletti, Katiuscia Nassano, Cristina Cotta Ramusino, Sergio Rosin, Anna Baci, Marco Gasparini, Michela Tarabusi, Edoardo Scardapane, Giuliano Compagnoni, Gloria Biagini, Elena Garavini, Federico Mingazzi, Licia Bussi, Alberto Pizzinelli, Sara Ottaviani, Emanuele Micheli, Gianluca Burbassi, Patrizia Agati, Francesco Gattoni, Elisa Gabellini.

«Jovanotti è un nostro fan da tempo – spiega il direttore artistico del festival senigalliese Angelo Di Liberto – ci segue sui social, ha detto proprio “Ma che figata questo Summer Jamboree”. Con lui abbiamo parlato della canzone, che ha anche un passaggio ispirato a Chuck Berry, e del video, un melting pot di stili in cui ha voluto la nostra presenza. Certo – scherza Di Liberto – se ci avessero permesso di portare tutti gli amici del Summer Jamboree non sarebbe bastato l’ampio spazio del ranch». Anche Gianni Morandi ha riservato vari apprezzamenti ai ballerini.

«Oltre al clima molto sereno e gioioso, quasi in stile del festival, è stato piacevole devo ammetterlo sapere che tutti, tecnici, staff, truccatori, ci conoscessero già, tutti avessero già visto o sentito o partecipato al Summer Jamboree che ogni anno si tiene a Senigallia». Per il futuro ancora nulla di certo, ma l’invito è partito: «Sarebbe bello – ha detto Angelo Di Liberto a Jovanotti – se un anno ci venissi a trovare con la nostra Big Band e costruire qualcosa di dedicato. Lui ha strizzato l’occhio annuendo in maniera positiva». Chissà che non compaia nella prossima edizione in programma dal 30 luglio all’8 agosto.