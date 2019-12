Babbi Natale arrivano in moto a Senigallia. Ma anche in scooter, Vespa, Ape… (FOTO)

Una originalissima carovana di mezzi a due e tre ruote, agghindati con le luci per le feste natalizie, è arrivata al Foro annonario portando dolciumi per i più piccoli e un po' di animazione per i grandi

SENIGALLIA – E così babbo Natale, in barba alla tradizione, a Senigallia è giunto sulle due o tre ruote. Si è infatti svolto il consueto appuntamento con i Babbi Natale in Moto che, per la sesta edizione, hanno fatto tappa in centro storico con mezzi di ogni genere agghindati per le feste.

Partita dalla zona Cesanella, la carovana di motociclette e scooter e vespe (anche un Piaggio Ape con l’albero di Natale!) con luci, disegni luminosi e maschere hanno percorso la statale per poi giungere ai portici Ercolani, viale Bonopera, via Leopardi, via Pisacane e da qui arrivare di nuovo al Foro annonario.

I babbi Natale in moto – e non solo, dato che erano presenti anche elfi e pupazzi di neve – sulle loro particolarissime renne e slitte si sono poi dedicati alla distribuzione di caramelle e dolciumi ai più piccoli, facendo animazione e attirando al Foro una numerosa folla, con tanti adulti intenti a fare foto ricordo dell’iniziativa.

Un evento organizzato dal Moto Club Senigallia che, come ogni anno dal 2013 a oggi, riscuote sempre numerosi consensi.

1 of 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA