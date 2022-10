Lunedì l’autopsia sul corpo della 77enne morta in casa a Senigallia

SENIGALLIA – Si terrà con tutta probabilità nella giornata di lunedì 24 ottobre l’autopsia sul corpo di Valeria Baldini, la 77enne rinvenuta senza vita nella sua abitazione nella frazione Filetto. Lo stesso giorno in cui sarà celebrata l’udienza di convalida dell’arresto del marito Marino Giuliani con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

La salma della donna è stata portata all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, proprio per l’esame autoptico: sarà questo a fare chiarezza sulla causa del decesso dell’anziana nella prima mattinata di ieri, venerdì 21 ottobre. Dopo una prima ispezione cadaverica, infatti, il medico legale avrebbe indicato come il soffocamento sia stato all’origine della morte della 77enne che soffriva di alcuni problemi di salute.

Di lei se ne occupava proprio il marito: la ricostruzione effettuata dai carabinieri di Senigallia che stanno conducendo le indagini coordinati dalla Procura di Ancona, si basa anche sulle dichiarazioni del 79enne Giuliani che avrebbe raccontato ai militari e al pm di Ancona Rosario Lionello, che lo ha interrogato nella caserma di via Marchetti, di averle messo una mano davanti la bocca per non farla gridare e per calmarla.

Un gesto involontario, come ha confermato il suo legale Edoardo Massari, senza cioè l’intenzione di farle del male, né tantomeno di ucciderla. Da qui l’accusa di omicidio preterintenzionale. L’uomo è attualmente agli arresti domiciliari. Estraneo ai fatti il figlio 50enne che era presente in casa ma non nella stanza dove la donna è deceduta.