Auto speronata a Trecastelli, pirata della strada in fuga: parte l’appello sui social

TRECASTELLI – Speronata, l’auto finisce fuori carreggiata e parte l’appello per trovare il pirata della strada. La vicenda è stata segnalata dal marito della sfortunata protagonista che ha descritto sui social l’episodio sperando che il conducente spericolato si facesse vivo.

L’episodio è avvenuto in via Montignano, a Trecastelli, il proseguimento di via strada della Bruciata nella serata di domenica 20 dicembre, poco prima dell’orario di coprifuoco. L’auto con a bordo la moglie del compositore e arrangiatore dei Nomadi Francesco Ferrandi è stata urtata da un’utilitaria bianca che procedeva in direzione Monterado: il pirata della strada poi si è dileguato.

Nel frattempo la donna ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava finendo fuori strada e trovandosi con dei danni all’auto. Per fortuna, lei non ha subito ferite a parte il comprensibile spavento.

Fin qui i fatti riportati da Ferrandi. Valutata la situazione, oltre alla chiamata alle forze dell’ordine per denunciare il fatto è scattato anche l’appello sui social per coloro che abitano a Trecastelli, Corinaldo e nelle zone limitrofe perché segnalino l’auto in questione. Purtroppo lo stesso Ferrandi ha ammesso che sembrano poche le speranze di rintracciare il pirata della strada poiché non vi sono videocamere di sorveglianza che abbiano registrato l’accaduto.

Rimane però l’amaro per un comportamento che avrebbe potuto causare feriti e per non essersi assunto le proprie responsabilità: comportamento da pirata della strada d’altronde, e non isolato, come nel resto d’Italia.