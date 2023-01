Con l’auto sotto al tir incolonnato, automobilista ferito. Atterra l’eliambulanza

MONTEMARCIANO – A seguito del grave incidente di questa mattina alle 4,30 lungo il tratto autostradale A14 nei pressi dell’uscita Ancona nord quando un autoarticolato è finito contro lo spartitraffico, si sono create lunghe code per chilometri. E proprio in questo incolonnamento di mezzi, sulla corsia direzione sud, si è verificato attorno alle 9 un secondo grave incidente, all’altezza del casello di Montemarciano. Un’auto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia autostradale, si è scontrata con un mezzo pesante fermo nell’incolonnamento di mezzi. Ad avere la peggio, l’automobilista che è rimasto incastrato nell’abitacolo. Cosciente, ha riportato diverse ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco di Senigallia, che hanno estratto il ferito dalle lamiere e lo hanno affidato alle cure dei sanitari. È stato necessario anche l’intervento dell’eliambulanza: è stata dunque momentaneamente chiusa l’autostrada per consentire l’atterraggio di emergenza del velivolo che ha poi trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso di Torrette. Le sue condizioni sono gravi. Anche questo secondo incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti.