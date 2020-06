Tre feriti in modo non grave per un episodio avvenuto poco prima della mezzanotte sulla strada provinciale 12 "Corinaldese"

SENIGALLIA – Tre persone sono finite all’ospedale di Senigallia dopo un incidente avvenuto ieri sera, 17 giugno, poco prima della mezzanotte. Il sinistro stradale è avvenuto a Senigallia al km 6 della strada provinciale 12 “Corinaldese”.

Ancora non sono state accertate le cause che hanno portato al ribaltamento dell’auto – una Fiat Panda – su cui viaggiavano tre persone. Persone che sono rimaste ferite in modo non grave e che sono state curate dagli operatori sanitari del 118, prima del ricovero ospedaliero.

Sul posto sono intevenute le forze dell’ordine per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dello scenario.