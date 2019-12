Senigallia, auto in sosta danneggiate

Atti vandalici all'alba in viale IV novembre. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Nei giorni scorsi danneggiati anche due murales e il presepe di Porta Lambertina

SENIGALLIA – Domenica 29 dicembre all’alba a Senigallia sono state danneggiate alcune auto in sosta in viale IV novembre e altre vetture parcheggiate nelle vie che s’intersecano col viale. Sono due le denunce sporte ai carabinieri di Senigallia nella speranza che i militari possano risalire ai responsabili.

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati alcuni residenti che hanno sentito delle grida e si sono affacciati per vedere cosa stesse accadendo: una coppia di giovani stava litigando, mentre altri quattro ragazzi si aggiravano tra le auto in sosta. Scesi in strada, due residenti hanno trovato le auto danneggiate (una di queste presa a calci) e hanno provveduto ad avvisare i proprietari.

Graffiate anche altre auto. Questo non è l’unico atto vandalico messo a segno da ignoti durante le festività natalizie. La notte di Natale un gruppo di giovani aveva danneggiato il presepe di sabbia allestito a Porta Lambertina. Due giorni dopo, i vandali avevano imbrattato il murales nel sottopasso di via Mamiani e quello di piazzale Cairoli, opera di Michele Droghini, in arte Geos, che ieri ha provveduto a risistemarlo.