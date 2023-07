Auto forza i divieti per il mercato a Senigallia, tragedia sfiorata

Provvidenziale l'intervento della polizia locale che ha fermato il veicolo in via Pisacane, a pochi metri dalle persone e bancarelle. Alla guida una donna in evidente stato di alterazione

SENIGALLIA – Forza il divieto di accesso in centro storico e solo per pochi metri non finisce sulle persone che affollavano il mercato settimanale cittadino. Tragedia sfiorata ieri mattina 6 luglio verso le ore 10, quando un veicolo ha oltrepassato la transenna posta per la chiusura di via portici Ercolani.

Qui infatti erano state posizionate le bancarelle per lo spostamento temporaneo da piazza Garibaldi, occupata dal concerto di Gianni Morandi. Alla guida del mezzo che ha tentato di forzare il divieto di accesso c’era una donna in evidente stato di alterazione: lungo via Pisacane, all’intersezione con via Armellini, ha proseguito la marcia cercando di entrare di forza sui portici, lungo i quali erano presenti numerose persone a piedi.

Solo l’intervento della Polizia Locale ha impedito che l’auto piombasse sui numerosi pedoni che stavano frequentando il mercato. Gli agenti presenti proprio vicino all’ultima transenna prima del mercato sono intervenuti prontamente, bloccando a proprio rischio la corsa dell’auto.

Non paga, la donna ha dato in escandescenze, tanto che, dopo i primi accertamenti, è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118, che l’ha accompagnata all’ospedale di Senigallia. Dovrà rispondere di numerose infrazioni amministrative al Codice della strada e dei reati commessi.