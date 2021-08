Auto contro albero a Corinaldo

Terribile schianto a Corinaldo in Via dell'Industria. Una macchina è uscita di strada incocciando un albero. Il conducente, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato trasferito a Torrette

CORINALDO – E’ in gravi condizioni il conducente di una macchina che per motivi in fase di accertamento è uscito di strada finendo contro un albero.

Erano da poco passate le 19 quando in via dell’industria a Corinaldo il boato ha richiamato l’attenzione dei cittadini, che sono usciti immediatamente in strada per soccorrere un uomo del posto rimasto incastrato tra le lamiere.

Sono intervenuti i Vigli del Fuoco del distaccamento di Senigallia oltre alle ambulanze del 118. Il paziente è stato trasferito con l’elicottero in codice rosso al pronto soccorso di Torrette.