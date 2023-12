SENIGALLIA – Oltre ai tempi, cresce anche il costo per la sistemazione del manufatto in legno tra porto e lungomare Mameli, andata a fuoco ormai sei anni fa. Si tratta della passerella che collega il marciapiede di via Mameli con l’area portuale e che ospitava sotto di essa dei locali funzionali ad alcune associazioni portuali, sociali e sportive.

Dopo il vasto incendio scoppiato nell’ottobre 2017, infatti, subito si era parlato di necessità di ripristinare velocemente il manufatto. Era entrato nel cuore dei senigalliesi e dei turisti perché permetteva di avere un’affascinante panoramica del lungomare nord e di vedere meglio i fuochi artificiali accesi dall’area portuale.

Sono passati anni e della sistemazione ancora non v’è traccia. Intanto nell’albo pretorio del Comune di Senigallia è stata infatti caricata la delibera di giunta n.280 del 19 dicembre scorso per la riparazione dei danni subiti dal manufatto.

Del progetto iniziale è stato modificato sostanzialmente il fatto che i lavori vengono ora suddivisi in due stralci perché non c’è la disponibilità economica totale dati i costi aumentati: dagli iniziali 147 mila euro e rotti si è passati infatti a oltre 219 mila euro.