Senigallia, aula consiliare intitolata all’ex sindaco e parlamentare Giuseppe Orciari

Cerimonia istituzionale e chiusa al pubblico per le norme anti Covid. Massimo Olivetti: «Un politico e un amministratore pubblico di alto profilo istituzionale ed umano». I colleghi onorevoli del Psi: «Un privilegio averlo conosciuto»

SENIGALLIA – Aula Giuseppe Orciari. Questa la scritta che da ieri, 2 giugno 2021, sovrasta l’architrave e il portone d’ingresso all’aula consiliare di Senigallia, a lui intitolata. L’ex sindaco e parlamentare Giuseppe Orciari è stato celebrato con un’iniziativa ufficiale e formale ma molto sentita dalle istituzioni che vogliono omaggiare una delle figure più importanti per Senigallia e per il territorio.

«Un politico e un amministratore pubblico di alto profilo istituzionale ed umano», ha detto il sindaco Massimo Olivetti nella celebrazione ufficiale svoltasi alla presenza delle autorità politiche, civili, religiose e militari ieri, 2 giugno, durante la festa della Repubblica. Un uomo che «ha fatto crescere la cultura della democrazia, del rispetto e del dialogo; perché Orciari è stato davvero il sindaco di tutti, un uomo perbene, cortese, educato e rispettoso. Un uomo di altri tempi e di un’altra epoca».

A ricordarlo, oltre al sindaco Olivetti e al presidente del consiglio Massimo Bello, c’erano la famiglia con i figli Paola e Marco e la nipote Alice, che alla fine della cerimonia ha letto una lettera dedicata al nonno Giuseppe; gli attuali assessori e consiglieri; il presidente dell’assemblea legislativa delle Marche Dino Latini; le autorità militari; il vescovo Franco Manenti; l’ex senatrice e sindaco di Senigallia dal 2000 al 2010 Luana Angeloni; gli amici di Orciari e già parlamentari del PSI Angelo Tiraboschi e Franco Trappoli; i rappresentanti del Partito Socialista italiano di Senigallia Carlo Bonvini, Matteo Mancini, Pasquale Bencivenga, Camillo Nardini; gli amici Stefano Schiavoni, Flavia Spadini e Marisa Pieroni e alcuni dipendenti del Comune.

Un contesto in cui hanno colpito le parole di Angelo Tiraboschi: «Giuseppe Orciari ha avuto due grandi qualità che lo hanno sempre contraddistinto: la rettitudine e la capacità di saper affrontare i problemi. Ma, ancor di più, la capacità di ascoltare i cittadini». «È stato un privilegio averlo conosciuto, averlo quale collega in Parlamento e nel partito – ha aggiunto l’On. Franco Trappoli – perché egli conosceva il territorio e, avendo fatto il sindaco, sapeva come individuare le soluzioni».