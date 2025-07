Trasloca in piena estate l’ufficio Iat di Senigallia: è polemica

Un cittadino trova l'ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica chiuso per trasferimento in altra sede e piovono critiche per tempistica inopportuna e scarsa informazione al riguardo

SENIGALLIA – Sta facendo discutere il trasloco dell’ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Senigallia, lo IAT, in piena estate. La questione è stata sollevata sui social da un cittadino che si è recato giovedì 10 luglio presso lo sportello per i visitatori in centro storico, scoprendo suo malgrado che era chiuso per trasloco. Al di là della tempistica non proprio azzeccata, l’informazione presente è anche scarna.

«A Senigallia, città in cui sento spesso dire da tutti i politici che il turismo è importante – riporta il senigalliese amareggiato – a me fa un po’ strano vedere che a luglio l’unico punto di informazione per chi arriva in città è chiuso. Vedo un cartello sulla porta, leggo “il centro è temporaneamente chiuso al pubblico, fino a data ancora da definire, per lavori di trasferimento presso altra sede”. E allora mi prende un pò di sconforto, sorpresa, non so forse tristezza. Ma com’è possibile che nella nostra città a vocazione turistica, dove l’amministrazione, il comune si vanta sempre delle cose che sta facendo per promuovere Senigallia, avere uno degli uffici preposti (ammetto che non so se è l’unico o no) alla promozione e diffusione di informazioni e materiale cartaceo, sia chiuso senza sapere di preciso quando riapre? Questo trasloco – si chiede in conclusione Loris Francoletti – non si poteva fare ad aprile o maggio, o aspettare settembre a questo punto?».

La questione ha immediatamente sollevato polemiche politiche, con le opposizioni dentro e fuori il consiglio comunale che ne hanno approfittato per attaccare l’amministrazione Olivetti. Paolo Battisti, referente cittadino del Movimento 5 Stelle si chiede ironicamente come mai «con i milioni di euro che spendiamo per il Turismo non siamo capaci di dirlo ai turisti che vengono» riferendosi alla scarsa comunicazione del trasloco, della nuova sede e della tempistica.

Più corposo l’attacco del Partito Democratico: «Siamo nel bel mezzo dell’estate, stagione turistica per eccellenza, e la nostra città vede proprio adesso il trasferimento dello IAT comunemente conosciuto a Senigallia come Infocittà, con poco preavviso e una comunicazione improvvisata. Numerose sono le segnalazioni da parte di cittadini e turisti rimasti disorientati da questo spostamento, che si somma a una criticità ben nota e diffusa: quella degli orari di apertura, sui quali però non ci sono novità. Trovare infatti lo IAT chiuso il sabato e la domenica mattina è quantomeno un controsenso, considerando che proprio nel fine settimana si concentra il maggior numero di turisti che hanno bisogno di informazioni. Lo IAT rappresenta il primo punto di contatto tra il turista e la città: è lì che si scoprono luoghi da visitare, esperienze da vivere, eventi da seguire. È per questo motivo che riteniamo inaccettabile una gestione così approssimativa di un servizio tanto centrale nella strategia di accoglienza turistica».