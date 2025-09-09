Senigallia, quel tasto dolente delle piscine comunali

SENIGALLIA – Le piscine comunali tengono banco nel dibattito pubblico a Senigallia. Dopo i decennali problemi della piscina del Molinello e la chiusura dell’impianto natatorio delle Saline, l’utenza è gravemente compromessa nella possibilità di fare sport acquatici e insorge la polemica.

Nonostante molti temi siano stati oggetto di precise interrogazioni consiliari e interventi sulla stampa, i Giovani Democratici sottolineano come la soluzione avanzata dall’amministrazione comunale potrebbe apportare più problemi che benefici per risolvere la situazione. In particolare il restringimento delle corsie per fare posto a una settima “vasca” in modo da poter offrire più possibilità ai nuotatori e alle nuotatrici senigalliesi in questo periodo di difficoltà. Senza contare che la struttura è già in crisi senza l’aumento di utenza. I Gd attaccano anche l’amministrazione rea di non aver utilizzato i fondi del Pnrr per nuove strutture che ora servono, ed è evidente, ma che servivano pure anni fa ma non si è scelto di realizzarle.

La replica dell’assessore allo sport Riccardo Pizzi non si è fatta attendere: «La chiusura è stata determinata da una scelta obbligata presa dal gestore sulla base di una perizia redatta da un proprio tecnico. Oltre a ciò, sempre il gestore ha aperto un contenzioso legale con il Comune». Elementi che stanno rendendo impossibile l’utilizzo dell’impianto, almeno per il momento. Mentre sulla piscina del Molinello, «la chiusura estiva non è stata il frutto di improvvisazione, ma di interventi programmati e necessari: manutenzione, ricambio delle acque e adeguamenti». Pizzi definisce «irresponsabile» rimandare lavori indispensabili, mentre l’ampliamento a sette corsie, con restringimento delle precedenti sei, è dovuto alla crescente domanda degli utenti. Scelta, dice Pizzi, «avanzata dalle società natatorie cittadine».

Sempre in tema di sport acquatici, la polemica nuota da un impianto all’altro. Dopo l’annuncio della risoluzione del contratto con la società che gestisce in concessione la piscina delle Saline, Dario Romano (Pd) interviene sostenendo che gli interventi dovevano essere fatti prima della situazione di caos che si è creata nel tempo. «La gestione diretta da parte del Comune (è, Ndr) una scelta improvvisata, che non tiene conto delle complessità normative e che rischia di prolungare la chiusura dell’impianto per anni. A tutto questo vanno aggiunti gli stracci che stanno volando politicamente all’interno della maggioranza, con Forza Italia sul piede di guerra contro il vicesindaco Pizzi. Situazione ormai surreale».

A fare chiarezza sul tema interviene la stessa società concessionaria, la Saline SC Senigallia, la quale dichiara che «la Piscina Saline è stata chiusa al pubblico da novembre 2024 per i problemi alla struttura che oramai molti conoscono; la chiusura dell’impianto natatorio è stata inevitabile e doverosa per motivi di sicurezza, senza che possa essere imputata ad un nostro inadempimento». La società lamenta anche che, nonostante i suoi tentativi di collaborazione, il Comune non ha risposto alle sue richieste. Tra i nodi della disputa che verrà forse risolta a fine ottobre dal tribunale dorico, ci sono: la mancanza di dialogo con l’amministrazione comunale per risolvere il problema e riaprire la piscina, tentativi senza successo; le richieste di accesso agli atti del Comune e del Genio civile, inevase; e il silenzio su alcune proposte tra cui la destinazione dei fondi per altri interventi da finalizzare per la ristrutturazione della piscina o la realizzazione di un nuovo impianto.

Stando alle parole dette, alla fine dei conti l’obiettivo di tutti è lo stesso: far riaprire più di un impianto a Senigallia. Ma almeno per ora le corsie, pardon, le strade son diverse.