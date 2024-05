Su Senigallia sventola la 28esima bandiera blu d’Europa

Doppio vessillo conferito dalla Fee anche per l'approdo turistico al porto Della Rovere. Campagnolo: «Ora al lavoro per meritarci le prossime»

SENIGALLIA – Su Senigallia e sul porto Della Rovere sventola la bandiera blu anche per il 2024. Vessillo numero 28 per la città dalla spiaggia di velluto e numero 12 per l’approdo turistico-portuale di Senigallia. L’annuncio è arrivato oggi, 14 maggio, con la consegna delle bandiere blu d’Europa.

Per chi ancora non lo sapesse, è il riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education (Fee) alle località costiere europee che soddisfano una trentina di criteri di qualità relativi alle acque di balneazione, ai servizi offerti come la pulizia delle spiagge, gli approdi turistici, le aree pedonali, le piste ciclabili, l’arredo urbano curato e le aree verdi, la raccolta e gestione dei rifiuti, l’ospitalità ricettiva e l’impegno delle amministrazioni per l’educazione ambientale.

A ritirare il prestigioso vessillo una delegazione del Comune di Senigallia guidata dal sindaco Massimo Olivetti, dall’assessora all’ambiente e porto Elena Campagnolo e dall’assessora al turismo Simona Romagnoli.

Senigallia da anni fa parte dell’élite dei comuni costieri italiani: oggi sono ben 236 le località marine e lacustri di tutta Italia che potranno esporre il vessillo della Fee, dieci in più rispetto al 2023.

Nella regione Marche sono 19 e la spiaggia di velluto è accompagnata da (partendo da nord) Gabicce Mare, Pesaro, Fano e Mondolfo per la provincia di Pesaro Urbino; Ancona, Sirolo e Numana per quella dorica; Porto Recanati, Potenza Picena e Civitanova Marche per quella di Macerata; Porto Sant’Elpidio, Fermo, Porto San Giorgio, Altidona e Pedaso per la provincia di Fermo (che diventa la prima provincia marchigiana per numero di località con bandiera blu); Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto per l’ascolano.

Per quanto riguarda invece gli approdi turistici, il porto Della Rovere è uno dei sei approdi turistici premiati per i servizi a diportisti e naviganti, assieme a La Marina Dorica ad Ancona; al porto turistico di Numana; al Circolo nautico sambenedettese; alla Marina di Porto San Giorgio e a Marina dei Cesari a Fano.

Soddisfatti gli amministratori senigalliesi per questa riconferma. «Un riconoscimento per le nostre politiche ambientali, per come stiamo investendo sul turismo ampliando l’offerta di Senigallia oltre il belpaese, per la qualità dei servizi che aumenta, per l’impegno e la volontà di questa amministrazione che sta cambiando in meglio Senigallia», sono le parole di Campagnolo. «Oggi partiamo da una doppia bandiera blu presa e lavoriamo da domani per meritarci le prossime».