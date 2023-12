Senigallia, si accendono le luci sul natale e sulle festività 2023 – FOTO

SENIGALLIA – Festa in centro storico per l’accensione delle luminarie natalizie 2023. Un momento rimandato di un giorno per il maltempo che ha causato danni e disagi, ma che ha rimesso il buon umore alle persone dopo il forte vento che ha spazzato la città. Ad accendere le luci di natale 2023 ci ha pensato il sindaco Massimo Olivetti, assieme alla giunta comunale di Senigallia.

In piazza roma la “cerimonia” di accensione dell’albero di natale e delle luci natalizie che hanno illuminato da ieri, domenica 3 dicembre, la città di Senigallia. Un momento ormai tradizionale che ha richiamato tante persone con il naso all’insù e con il telefonino in mano, pronte a immortalare per prime il “nuovo” volto della spiaggia di velluto per le festività natalizie 2023, dai Giardini Catalani al foro annonario, dalla rotonda a mare alla piazza del municipio a quella del duomo e fino alla rocca roveresca, sotto la quale è stata allestita la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Oltre alle luminarie natalizie, l’amministrazione comunale di Senigallia ha pensato a un programma variegato di eventi, come l’ha definito il primo cittadino Olivetti, che alterna momenti di spensieratezza e allegria a incontri culturali, musicali e di riflessione, senza tralasciare le iniziative per i più piccoli.