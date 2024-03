Senigallia, in sala consiliare le riprese per un docufilm su Dante Alighieri

Nell'aula Orciari la troupe televisiva e il regista Lambertini assieme ai giovani del liceo Medi, al sindaco Olivetti e al presidente del consiglio comunale Bello sull'importanza della politica nella Divina Commedia e per i ragazzi di oggi

SENIGALLIA – Un docufilm su Dante Alighieri è stato girato, parzialmente, a Senigallia, nella sala consiliare. L’incontro è di questa mattina, quando le studentesse e gli studenti della classe 4^DL del liceo linguistico Medi hanno dialogato con il sindaco Massimo Olivetti e il presidente del consiglio comunale Massimo Bello, prendendo spunto dai versi della Divina Commedia.

L’iniziativa ha preso vita grazie ad un importante contributo della Società Dante Alighieri e grazie al prof. Luigi Mossuto, docente di discipline letterarie, che l’ha portata avanti nell’ambito del progetto PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento): ragazzi e ragazze stanno registrando un film documentario che, prendendo spunto dai versi danteschi, ritrae la fotografia del mondo attuale in relazione al mondo, nel quale visse Dante e, soprattutto, analizza parte del contenuto della Divina Commedia correlandolo alla società attuale, a cominciare dal rapporto della comunità con gli organi di governo di un territorio.

Giovani, autorità e troupe televisiva si sono dunque posizionati questa mattina la sala consiliare “Giuseppe Orciari” di Senigallia assieme al regista Lamberto Lambertini per porre alcune domande ai due esponenti politici cittadini sull’importanza della politica per Dante, su alcuni passaggi della Divina Commedia e le loro relazioni con Senigallia, sul rapporto delle istituzioni con la comunità, sull’importanza del coinvolgimento dei giovani nella vita politica e di cosa può fare la politica per i giovani.