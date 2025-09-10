Le scuole a Senigallia tra lavori in corso e progetti futuri

SENIGALLIA – Con il nuovo anno scolastico 2025-26 alle porte, l’edilizia scolastica a Senigallia si presenta come un cantiere in piena attività. Tra inaugurazioni imminenti, ritardi e nuovi progetti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Olivetti sta affrontando una serie di sfide per garantire plessi moderni e sicuri a studenti e studentesse.

L’intervento più significativo riguarda la scuola Marchetti, un progetto da 12 milioni di euro ormai ultimato. La nuova struttura, che ha visto finanziamenti da PNRR e GSE (Gestore dei Servizi Energetici), rappresenta una novità assoluta. «È la prima volta che il GSE finanzia un’opera con un progetto di finanza», ha spiegato il sindaco Olivetti, sottolineando come la scuola sarà a impatto zero, grazie a pannelli solari e sistemi di risparmio energetico all’avanguardia. La scuola, inserita in un’area verde ancora da piantumare e accessibile solo a piedi o in bicicletta, è stata consegnata alla dirigente scolastica lunedì per la ‘presentazione’ agli stessi docenti e aprirà le sue porte il 15 settembre. Rimarranno da completare la palestra e l’area esterna, compresa la piantumazione, lavori che dovrebbero terminare entro ottobre. Motivo per cui è slittata l’inaugurazione prevista inizialmente per i primi di settembre.

Non tutti i progetti procedono con la stessa velocità. La scuola Puccini ha subito un ritardo a causa di problemi di progettazione relativi alle fondazioni. Si prevede che i lavori sull’ala est e sulla palestra termineranno tra dicembre 2025 e gennaio 2026. L’amministrazione monitora da vicino l’andamento del cantiere, con un sopralluogo in programma giovedì 11 settembre per verificarne l’avanzamento.

Anche per il polo scolastico 0-6 a Cesanella, l’inizio dei lavori ha riservato delle sorprese a causa della presenza di amianto costata oltre 3 milioni di euro in più, inizialmente non previsti. Nonostante ciò, i lavori procedono tra alti e bassi e si ipotizza che la scuola dell’infanzia e il nido potranno essere operativi dopo le vacanze di natale. Aumenteranno i posti disponibili nel nido, che passerà da 28 a 44.

In costruzione il polo scolastico 0-6 a Cesanella di Senigallia

L’amministrazione non si ferma qui e ha in programma altri interventi cruciali per l’edilizia scolastica. Tra questi l’asilo nido di Marzocca: i lavori prevedono un aumento delle classi e dei posti disponibili, con trasferimento previsto sempre sotto natale; il palazzetto di Marzocca, in fase di sistemazione, sarà utilizzato anche come palestra dalle scuole, con termine dei lavori previsto per febbraio 2026; per la primaria alle Saline è stata presentata domanda di un bando da 2,5 milioni di euro per la sistemazione del plesso, mentre alla scuola di Montignano, dal 2026, sono in programma interventi di miglioramento e rafforzamento sismico.

Il futuro è ancora più cruciale. L’amministrazione sta lavorando alla riorganizzazione degli istituti superiori in collaborazione con la Provincia di Ancona, ente competente. Tra le priorità la sistemazione dei moduli al Padovano e l’acquisizione di nuovi locali a Cesanella per spostare il centro per l’impiego, liberando così spazi per il liceo Perticari in via Rossini. Ma il progetto più ambizioso riguarda la scuola secondaria Mercantini, che potrebbe avere una nuova sede vicino alla scuola Puccini, creando un nuovo campus. Per ora nulla di concreto, solo ipotesi, però il sindaco Olivetti ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel garantire a tutti gli studenti senigalliesi e della vallata il diritto allo studio, con soluzioni scolastiche all’altezza delle aspettative.