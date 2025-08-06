La frazione di Senigallia è al centro di un'intensa attività di riscoperta: eventi, corsi, spettacoli e un archivio storico grazie all'associazione "La Chiave di Cichino"

SENIGALLIA – Ci sono borghi da valorizzare, ci sono tradizioni da riscoprire e ci sono associazioni che si impegnano contro lo spopolamento dei centri interni. A Senigallia nuova linfa in questo campo arriva dall’associazione culturale La Chiave di Cichino, fondata a Roncitelli lo scorso febbraio ma che da tempo è attiva con l’organizzazione di iniziative ed eventi. Uno di questi è l’omonima rievocazione che prenderà vita a fine agosto dopo anni di silenzio.

«Volevamo dare continuità a quello che era l’ex centro sociale – spiega il presidente dell’associazione Giancarlo Galli – dopo che era stato chiuso a favore dei centri civici, mai partiti». La realtà associativa ha oggi a disposizione i locali sopra l’ex scuola elementare, in cui è stato allestito un centro di documentazione storica degli ultimi cent’anni di Roncitelli. Un’iniziativa dall’alto valore storico e non solo simbolico che «prima esisteva all’interno di una casa privata».

L’associazione La Chiave di Cichino ha raccolto subito 26 soci per salire in pochi mesi a 75 e si occupa di contrastare lo spopolamento delle frazioni interne organizzando numerose attività che possano in qualche modo rivitalizzare il borgo. «Nel periodo invernale organizziamo corsi di ginnastica, posturale, yoga, violino, ballo, cucito e hanno avuto abbastanza successo» spiega Galli che sottolinea l’importanza di tenere unita la comunità roncitellese anche attraverso iniziative storiche.

Le mura dl castello di Roncitelli a Senigallia

«Oltre alla commemorazione degli 80 anni della liberazione con foto esposte relative al periodo della seconda guerra mondiale, faremo quella che è per noi la cosa più importante: la rievocazione de La Chiave di Cichino». Si tratta della celebrazione di un episodio realmente avvenuto: ricorda il 18 luglio 1355, quando il vescovo Ugolino prese possesso del castello e del fortilizio di Roncitelli e nominò Cichino capitano di giunta del Castello. «L’avevamo sospesa 10-12 anni fa per mancanza di persone e per mancanza di copertura da parte dell’amministrazione comunale – commenta amaro Galli -. Adesso come associazione, anche se in maniera più leggera, più semplice, cercheremo di riproporla per poi vedere come va negli anni prossimi».

La missione è chiara: «Vogliamo mantenere in vita questo piccolo nostro paese a cui teniamo molto – spiega ancora il presidente Giancarlo Galli – ed è basilare poter fare qualcosa, soprattutto incentivando i giovani, perché poi noi proprio giovani non siamo più». A dare man forte all’associazione La Chiave di Cichino ci sono anche il circolo Jacoppini, l’Acli, la parrocchia: «Siamo quattro realtà che collaborano però sono un po’ sempre le stesse persone che girano da un’associazione o l’altra, da un circolo all’altro».

La chiesa di San Giovanni Battista, a Roncitelli di Senigallia

A Roncitelli abitano circa 700-800 abitanti, tra centro storico col suo castello e la campagna.

«Purtroppo vengono a mancare i servizi. C’è un piccolo negozio di generi alimentari, abbiamo le poste ma solo tre giorni alla settimana, i trasporti pubblici sono scarsi: ci sono un paio di corse la mattina e un paio il pomeriggio per il ritorno. La scuola primaria è chiusa, c’è ancora un nido e una scuola dell’infanzia dove comunque ci sono tanti bambini e ci fa ben sperare che possa continuare ad avere bambini».

Il rischio è che con la chiusura degli ultimi servizi rimasti, le famiglie, soprattutto quelle giovani che porterebbero linfa alla frazione, si trasferirebbero più vicine al centro di Senigallia dove i servizi non mancano. Oggi «le case fungono un po’ da dormitorio, i giovani li vedi poco».

Una soluzione potrebbe arrivare dalla valorizzazione del borgo, motivo per cui vengono promosse numerose attività. «Servirebbe però anche il recupero della cinta muraria medievale, andrebbe conservata come un gioiellino. Purtroppo questo non avviene per mancanza di fondi o perché viene rivolta più attenzione alla città, e le frazioni sono un po’ trascurate. Ma qui si vive bene, c’è tranquillità, pace, aria pulita».