Porto di Senigallia, consegnati i lavori di dragaggio

SENIGALLIA – È stata ufficialmente consegnata oggi 7 agosto alla ditta aggiudicataria l’esecuzione dei lavori di dragaggio del porto di Senigallia. Con questo atto si avvia concretamente un intervento atteso da tempo, richiesto da numerosi diportisti e operatori del settore.

Dopo la consegna formale, l’impresa incaricata procederà con tutte le necessarie formalità tecniche e amministrative, per poi dare avvio ai lavori operativi nelle prossime settimane.

Dal punto di vista tecnico, il materiale estratto verrà trasportato e conferito nella cella a mare del porto di Fano, in conformità alle normative ambientali vigenti.

Si tratta di un passo fondamentale per riportare il porto di Senigallia a un perfetto funzionamento, migliorando la sicurezza e la fruibilità dell’infrastruttura sia per le attività nautiche locali che per il turismo da diporto, con l’obiettivo di valorizzare sempre più la vocazione turistica della nostra città.

L’Assessore al porto Elena Campagnolo dichiara: «Con l’avvio del dragaggio si restituisce piena funzionalità al nostro porto e rilancia la dimensione turistica della nostra costa. È un segnale chiaro di attenzione verso il territorio e verso chi vive e lavora il mare ogni giorno».