Ricci, incontro a Senigallia sul tema sicurezza. Ospite lo scrittore Gianrico Carofiglio

Ricci, incontro a Senigallia su sicurezza con lo scrittore Carofiglio
Si terrà al Cinema Gabbiano, l’obiettivo è rendere le Marche ‘La Regione più sicura d’Italia’

Di Redazione -
SENIGALLIA – “La Regione più sicura d’Italia con un Cambio di Marche”, questo il titolo della nuova iniziativa tematica di Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, che si terrà giovedì 4 settembre alle ore 21:00 presso il Cinema Gabbiano di Senigallia (AN), in via Maierini 2.

Assieme a Ricci ci sarà lo scrittore, Gianrico Carofiglio; per l’occasione interverranno anche Giuseppe Provenzano, deputato PD; Raffaele Clemente, consulente per la sicurezza urbana; Agnese Santarelli, avvocata e candidata AVS.

«Racconteremo e approfondiremo le proposte dell’Alleanza del Cambiamento sulla sicurezza, un tema fondamentale che riguarda la libertà e la qualità della vita dei cittadini. – dichiara Ricci – Il nostro obiettivo è quello di rendere le Marche la regione più sicura d’Italia».

