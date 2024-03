Senigallia, parcheggi: in arrivo nuovi parcometri e controlli a tappeto

SENIGALLIA – I parcometri non funzionanti saranno sostituiti o sistemati ma sulla questione interverrà l’azienda speciale Senigallia Servizi, che di fatto sostituisce, rilevandola, la Gestiport che si limitava ai servizi portuali. La questione è stata sollevata nell’ultima assise cittadina dal consigliere di Diritti al Futuro Enrico Pergolesi.

La richiesta dell’esponente del centrosinistra era di verificare se funzionassero tutti i parcometri installati in città o sul lungomare, per evitare che ci fossero dei “buchi” nella copertura del territorio comunale dove non si è sanzionabili. Un modo per dare una stretta anche ai furbetti della sosta, non sanzionati fino ad oggi.

Il sindaco Massimo Olivetti ha parlato di qualche guasto e inconveniente ma ha annunciato innanzitutto un piano di verifica e sostituzione degli apparecchi malfunzionanti. Ha poi introdotto il tema della nuova gestione della sosta nelle aree pubbliche di Senigallia con l’aiuto di dispositivi elettronici, come il Targasystem che controlla istantaneamente il numero di targa e verifica se sia in regola con la sosta. Per utilizzarlo però serviranno nuovi agenti di polizia locale o ausiliari del traffico che verranno assunti ad hoc per l’estate, ha assicurato l’amministrazione comunale. Dunque controlli a tappeto assicurati, ma solo nei mesi clou della bella stagione.