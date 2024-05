Senigallia, palascherma di Marzocca: l’iter va avanti

In giunta è arrivato il via libera all'intesa con la società "Sport e Salute spa", nulla osta per poter ricevere un milione di euro come contributo ministeriale

Procede l’iter burocratico per la ristrutturazione del centro sportivo e palestra comunale della scuola secondaria Belardi a Marzocca di Senigallia. Il progetto prevede anche l’ampliamento della struttura situata in via Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vicino la chiesa parrocchiale, per poter realizzare un palascherma e ospitare allenamenti e incontri di judo e ju-jitsu, oltre alle varie discipline già svolte al suo interno.

Nei giorni scorsi, in giunta, è arrivato il via libera all’accordo con la società romana “Sport e Salute spa” che gestisce le risorse ministeriali da stanziare sottoforma di contributo, con l’obiettivo di agevolare l’intervento che va a riqualificare la frazione e l’impiantistica comunale.

Il decreto legge del governo Renzi nel novembre 2015 (“Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane”) ha infatti istituito il fondo “Sport e Periferie”, nel cui piano pluriennale è poi rientrato anche il palascherma senigalliese con decreto del sottosegretario di Stato allo sport nell’ottobre 2022.

Da questo fondo deriveranno alcune risorse per un milione di euro, poco meno della metà del costo totale dell’intervento che si è attestato su 2,38 milioni di euro; il resto – 1,38 mln € – ce li dovrà mettere il Comune di Senigallia, ente beneficiario del contributo che è finalizzato allo sviluppo dell’agonismo, alla rimozione degli squilibri economico sociali nonché all’incremento della sicurezza urbana. Ma il Comune verserà solamente 80 mila euro perché il resto (1,3 mln €) arriveranno da un mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti.

L’intervento, di cui si parla da anni, è inserito da tempo nel piano triennale delle opere pubbliche (annualità 2024): non solo va a rispondere a un’esigenza della comunità di Marzocca, normalmente meno fornita di impianti sportivi rispetto ad altri quartieri; va infatti anche a riqualificare un’area e l’intera offerta di spazi sportivi di proprietà comunale.

Nelle ore mattutine, la stessa palestra è utilizzata dalla scuola media “A. Belardi” di Marzocca, mentre nelle ore pomeridiane vi si allenano squadre e associazioni sportive di pallavolo, pallacanestro e tiro con l’arco. A lavori ultimati, il palazzetto sarà ben più ampio e sicuro, capace di ospitare varie discipline oltre a quelle già citate, tra cui Judo e Ju-jitsu e soprattutto la scherma, motivo per cui era nato il progetto. Oltre a ciò l’amministrazione ha pensato di potenziare l’offerta di impiantistica e campi sportivi andando a riqualificare le aree esterne del palasport di Marzocca, per consentire lo svolgimento del tennis.