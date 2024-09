Nuovo asilo nido a Trecastelli, partiti i lavori

TRECASTELLI – Al via i lavori per il nuovo asilo nido. E’ questa la buona notizia che interessa soprattutto la municipalità di Castel Colonna, ma con essa tutta la città che potrà godere di una nuova struttura da circa 500 mq. E nel prossimo futuro è già in progettazione anche la scuola dell’infanzia così da costituire un nuovo polo scolastico 0-6 anni, come è ormai la tendenza nazionale.

Il nuovo stabile sorgerà in via Ponticelli, grazie ad un contributo PNRR di 1,25 milioni di euro ottenuto dall’amministrazione comunale a seguito della partecipazione a un bando. Ospiterà 30 bambine e bambini con 10 posti per servizio famiglia come previsto dalle norme di settore. La struttura sarà completa di tutti i servizi suddivisi in due blocchi, uno per ospitare la due sezioni, con tutti i locali per le attività, i servizi e uno spazio di riposo per i bambini. Il secondo blocco comprenderà il refettorio, lo sporzionamento dei cibi, i locali servizi per le operatrici-operatori e una grande stanza polifunzionale per i piccoli.

A livello progettuale, le scelte sono state fatte al fine di avere una scuola tecnologica, con i massimi standard relativamente all’efficientamento energetico e ai materiali più innovativi in termini di sicurezza e rispetto dell’ambiente, sia nella loro produzione che installazione.

L’intervento è dunque solo un primo stralcio per la realizzazione di un nuovo polo scolastico, nel quale sarà realizzata anche una nuova scuola dell’infanzia, già finanziata dall’amministrazione, e attualmente in fase di progettazione.

Si tratta di «un’opera che va a sanare un servizio per le famiglie che vedeva una carenza sul nostro territorio, che andrà a rendere la nostra Città sempre più funzionale per i nostri cittadini e per le loro esigenze» ha commentato il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli, soddisfatto anche per l’aspetto della sicurezza dei piccoli alunni e per la sostenibilità ambientale dell’intervento.