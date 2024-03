Nuove telecamere in paese, Trecastelli punta sulla sicurezza

Alle 20 già in funzione, se ne aggiungeranno altre 13 di cui 7 di contesto e 6 per la lettura targhe in tutto il territorio comunale

TRECASTELLI – Da 20 a 33 telecamere per controllare gli accessi alle tre municipalità e leggere le targhe dei veicoli. È questa l’ultima novità in termini di sicurezza annunciata dall’amministrazione comunale di Trecastelli. I dispositivi sono in fase di installazione su tutto il territorio comunale.

L’investimento realizzato dal Comune di Trecastelli è di circa 77mila euro, di cui una parte grazie a un contributo regionale in sinergia con l’Unione dei Comuni Le terre della Marca Senone, dove il servizio di polizia locale è associato con altri comuni, e l’altra cofinanziata dal comune stesso.

Prevede l’installazione di nuove 13 telecamere di cui 7 di contesto e 6 per lettura targhe. Le nuove installazioni, nei punti più idonei individuati dalle forze dell’ordine, sono così ripartite: 4 in località Ponte Rio, 2 in località Croce, 3 in località Brugnetto, 2 Ponte Lucerta e 2 in località Passo Ripe.

«Si è vista premiare una progettualità in cui avevamo investito in passato – commenta il sindaco Marco Sebastianelli -; questo progetto sulla sicurezza del territorio, infatti, era già avviato e in parte già realizzato. Grazie al progetto presentato con l’Unione dei Comuni siamo riusciti a concluderlo e a realizzare così un altro obiettivo ritenuto primario e fondamentale dall’amministrazione che è la sicurezza del nostro territorio».