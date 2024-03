Senigallia, nuova luce sulla rocca roveresca

SENIGALLIA – Nuova illuminazione esterna per la rocca roveresca. La giunta Olivetti ha infatti annunciato la fine dei lavori, ieri 28 marzo, per riqualificare i corpi illuminanti e dare così un nuovo volto al celebre monumento simbolo, assieme alla rotonda, della città di Senigallia.

Perfezionato il puntamento dei fari verso le sue quattro facciate con i relativi torrioni, il “castello” – come viene chiamata la rocca dai turisti – offre quindi ora un nuovo colpo d’occhio, soprattutto dal lato che si affaccia su piazza del Duca, lo scorcio chiaramente più noto e fotografato dalle persone.

«Da oggi la rocca roveresca – ha affermato l’amministrazione comunale di Senigallia – esce dal buio in cui era stata lasciata per decenni e finalmente, così illuminata, emerge in tutta la sua bellezza. Il colpo d’occhio così creato su tutto il monumento è davvero sorprendente. Siamo davvero felici – concludono – di aver raggiunto un altro dei tanti obiettivi che ci siamo posti. Senigallia è oggi ancora più bella ed affascinante, sicuramente più attrattiva per i turisti».

L’opera è stata realizzata da un consorzio edile di Senigallia, il quale si è aggiudicato l’incarico con un ribasso del 16% sul prezzo a base di asta, che era di circa 350 mila euro, possibile ancora grazie ai fondi Pnrr.