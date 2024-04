Lavori in spiaggia a Senigallia, la stagione balneare inizia il 1° maggio

Ruspe e vagliatori in azione sia sul lungomare nord che sud per ripulire la sabbia dai detriti e per rimuovere la barriera dunale a protezione delle attrezzature. Ecco le novità

SENIGALLIA – Fervono i preparativi per la stagione estiva ormai alle porte. Ruspe e mezzi pesanti al lavoro per la sistemazione e la pulizia dell’arenile, da nord a sud, di Senigallia. Ben 14 km da rifinire in tempo per il 1° maggio quando scatterà la stagione di balneazione 2024 nelle acque marine, come comunicato dalla Regione Marche. La chiusura è fissata al 29 settembre (per quelle fluviali si va dal 22 giugno al 15 settembre).

Dunque la spiaggia di Senigallia è non solo lo scenario di numerose passeggiate e corse in questo periodo, ma anche al centro di interventi di ripulitura della sabbia dagli altri materiali. Vagliatori in azione per separarla dai detriti, dai tronchi, dai rami e dai rifiuti che d’inverno vengono spiaggiati dalle mareggiate. Ma sono operative anche le ruspe per la movimentazione delle sabbie, eliminando la barriera artificiale dunale posta tra ottobre e novembre a protezione della parte “alta” dell’arenile contro l’erosione.

Tra le novità si registrano richieste da parte di diversi stabilimenti balneari per portare gli animali d’affezione in spiaggia. Una richiesta che proviene da una dozzina di operatori: sarà però consentito solo l’accesso sull’arenile, non la balneazione dei cani, permessa solo in due stabilimenti ad hoc a nord (Cesano) e a sud (Marzocca) di Senigallia. Altra novità riguarda il rifacimento – graduale – dei servizi igienici sia sul lungomare che al porto. Non tutti verranno sistemati entro l’estate: si partirà da quelli che versano nelle condizioni peggiori.