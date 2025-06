Senigallia: consegnate le firme contro ponte Garibaldi ma il sindaco non si presenta

SENIGALLIA – Sono state consegnate e protocollate in Comune le oltre 10mila firme di cittadini e cittadine contrarie al progetto del nuovo ponte Garibaldi, a Senigallia. L’appuntamento era per le ore 10 in municipio e puntuali si sono presentate le associazioni culturali e ambientaliste Italia Nostra (sezione di Senigallia), Gruppo Società Ambiente (GSA), Confluenze, Archeoclub d’Italia (sede di Senigallia) e Amici della foce del fiume Cesano. Nessuno però dall’amministrazione comunale si è fatto vivo per ricevere la documentazione: assente il sindaco Massimo Olivetti che ha disdetto l’appuntamento – sembra – per partecipare a una commissione, assenti anche altri esponenti politici. Fatto questo che ha fatto infuriare i rappresentanti delle associazioni locali.

La forma in questo caso è anche sostanza. E per questo le associazioni (e le diecimila persone che hanno sostenuto questa petizione) si sono risentite del fatto che all’appuntamento non vi fosse nessuno. Nemmeno qualcuno su delega del sindaco. «Abbiamo assistito all’imbarazzante fuga dalle responsabilità del sindaco Olivetti che, nonostante avesse lui deciso il giorno, la data e l’orario della consegna, ha preferito non farsi trovare nel proprio ufficio – ha affermato Marco Lion, presidente della sezione senigalliese di Italia Nostra – E’ l’ennesima riprova che la nostra città è ormai senza una guida, con un’amministrazione che non è in grado di interloquire e confrontarsi con i propri cittadini. Si pensi solo al Consiglio Grande, convocato dopo che era già stato approvato il progetto esecutivo del nuovo ponte Garibaldi. Un’amministrazione comunale che ha abdicato al proprio ruolo e ha appaltato la gestione del proprio territorio e dei propri beni storici al vicecommissario per l’emergenza Babini, che ne dispone ormai a suo piacimento».

Le firme raccolte sono in totale 10.019, tra quelle raccolte in piazza (1.034) e quelle sulla piattaforma Change.org (8.985 – https://chng.it/cmyXxwDkyC). Tutte persone contrarie al progetto per una serie di ragioni che ormai i senigalliesi – tutti – conoscono bene: «La città storica è un bene monumentale, collettivo, sedimentato negli anni e nemmeno l’amministrazione pubblica ne può disporre con superficialità e arbitrarietà come sta avvenendo purtroppo nella nostra città. I diecimila firmatari della petizione, pur di diversa estrazione sociale, politica e culturale, si sono espressi in massa affinché si blocchi quel progetto devastante per l’identità, la vivibilità e la storia urbana di Senigallia».

Tra i nodi c’è innanzitutto l’elaborazione dei progettisti Anas che ha originato un ponte sopraelevato di 1,5 mt sul margine del muretto di arginatura, come prevede la norma sul franco idraulico, ma con una struttura ad arco superiore; seppur leggera, è comunque alta e impattante. Le associazioni giudicano «tortuose e ingombranti» le rampe di accesso. Progetto che inoltre «non tiene conto dell’impatto devastante sul paesaggio urbano del centro storico; che impedirà il traffico su via Rossini, all’altezza del lavatoio “il Coppo” fino all’incrocio con via Montenero, rendendo ancora più caotica la viabilità cittadina e scaricando ulteriore traffico nel centro storico». Tutto questo senza considerare la «barriera architettonica che si verrebbe a costituire per i disabili» le altre criticità legate alla viabilità ciclabile e l’abbattimento dell’ultimo filare di pini rimasti in zona.

Dunque un impatto architettonico, urbanistico, paesaggistico, ambientale ma anche estetico, storico e di certo non si può dimenticare la questione economica. Il nuovo ponte costerà circa 6 milioni di euro a cui aggiungere i già spesi 700 mila euro per la demolizione della vecchia infrastruttura. La vicenda era stata al centro dell’attenzione mediatica anche per il ricorso al Tar delle Marche che aveva però rigettato la richiesta di sospensiva. Il passaggio successivo, però, hanno annunciato i rappresentanti delle associazioni senigalliesi, sarà il ricorso al Consiglio di Stato.

Intanto, proprio per ribadire l’inutilità del progetto per la riduzione del rischio idrogeologico di Senigallia, le associazioni spiegano che al posto del ponte «servono le vasche di espansione e laminazione a monte, che trattengano almeno 8 milioni di metri cubi di acqua per salvare Senigallia dalla prossima alluvione, e servono interventi di rinaturalizzazione del territorio».