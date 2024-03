Montemarciano, altri danni al lungomare a causa delle mareggiate

MONTEMARCIANO – Non c’è tregua per la frazione di Marina, a Montemarciano, nuovamente danneggiata dalle mareggiate nel tratto di lungomare tra i ristoranti Heidi e Berardi. L’ultimo cedimento è avvenuto recentemente e la strada è aperta solo a una corsia. Si corre ai ripari dunque dopo i nuovi danni e vecchi disagi. Tutto questo avviene mentre sono in corso dei lavori proprio per il rafforzamento e riaffioramento delle scogliere ormai rese inutili dalla forza del mare durante gli anni.

Dunque cede di nuovo via Lungomare, a causa delle mareggiate continue. L’acqua, arrivando fino a lambire l’asfalto, ha di fatto portato via la sabbia su cui poggiano i grossi blocchi di cemento posti a protezione dell’arenile. Di fatto proteggono la superficie ma non vanno in profondità, lasciando spazio (e tempo) al mare per asportare da sotto i vari materiali come ghiaia e sabbia.

Onda dopo onda la spiaggia è stata erosa, il cemento si è spostato divenendo inutile e la strada si è rotta, portando in acqua asfalto e parcheggi fino a lambire il collettore fognario, con il rischio di possibili rotture e quindi inquinamento dell’acqua marina.

Un problema annoso che, nei fatti, è ancora ben lungi dall’essere risolto: nonostante l’ultimo stanziamento di milioni di euro per i lavori appena iniziati proprio a tutela della costa a Marina di Montemarciano, è chiaro a tutti ormai che quanto fatto finora ha scarsa utilità. Il tratto interessato era stato rifatto appena tre anni fa. Cresce la rabbia tra residenti e imprenditori, che vedono ancora a rischio quelle minime prospettive future che cercano faticosamente di costruire confidando nell’aiuto delle istituzioni. Che finora non ha prodotto risultati tangibili.