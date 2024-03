Montemarciano, carabinieri a scuola per parlare di legalità

MONTEMARCIANO – Continuano gli incontri per la legalità nelle scuole locali. Questa mattina, 18 marzo, l’iniziativa della Compagnia carabinieri di Senigallia si è spostata nell’istituto comprensivo scolastico “Montemarciano-Monte San Vito”, per parlare ai giovanissimi alunni della primaria.

La particolare lezione di legalità è stata tenuta dalla comandante della Compagnia, la capitana Felicia Basilicata, e dal comandante della Stazione di Montemarciano, luogotenente Alessandro Marzano (entrambi nella foto), davanti a una platea di circa 60 studenti e studentesse delle classi quinte.

Tra gli argomenti trattati si è parlato di bullismo e cyberbullismo, oltre che di atti di vandalismo, portandoli a conoscenza di leggi e regole che disciplinano la convivenza in una comunità. Al termine hanno poi potuto visionare alcuni dei mezzi in dotazione all’Arma.

L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto di educazione alle legalità che coinvolge i carabinieri ormai da anni, facendoli entrare nelle scuole per un contatto più diretto con le giovani generazioni, avvicinandoli in contesti a loro familiari ma soprattutto per parlare loro di rispetto, per se stessi, verso gli altri e le cose pubbliche.