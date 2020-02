Circo e animali, gli animalisti insorgono a Senigallia

Domenica 9 febbraio alle 17 ci sarà una protesta contro lo sfruttamento. Auto rimosse a causa del parcheggio selvaggio degli spettatori in occasione dello spettacolo

SENIGALLIA- È prevista per domani 9 febbraio alle 17 una manifestazione contro lo sfruttamento degli animali al circo. Alle 17,30 andrà in scena lo spettacolo. Il circo si tratterrà in città, negli spazi di Villa Torlonia fino a a martedì 11 febbraio.

Fuori è stato allestito un vero e proprio zoo: tigri, un leone bianco, cavalli, pony, cammelli, un elefante e poi i lama, le zebre e perfino uno struzzo. Gli animali sono protagonisti di alcuni numeri che i circensi offrono al pubblico in uno spettacolo della durata di due ore. All’intervallo è possibile visitare lo zoo presente all’esterno del tendone dove si svolge lo spettacolo.

Venerdì in tanti hanno assistito ai due spettacoli, il primo in programma alle 17,30 e il secondo alle 20,30. Le auto sono state lasciate in sosta anche sul prato adiacente alla pista ciclabile di Cesanella e, durante il secondo spettacolo alcune vetture che ostruivano il passaggio degli autobus diretti al capolinea, sono state rimosse dal carro attrezzi.