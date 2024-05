SENIGALLIA – Dopo la fase di campionamento del terreno, è l’ora dei lavori di messa in sicurezza e bonifica dall’amianto. L’amministrazione comunale ha annunciato che domani, mercoledì 15 maggio, dalle 8,30 circa inizieranno i lavori sul terreno contaminato da frammenti di fibrocemento contenenti amianto, presenti nell’area di cantiere del nuovo polo scolastico 0-6 di largo Michelangelo, quartiere Cesanella.



Le modalità d’intervento sono queste: i lavori verranno effettuati, in osservanza al piano di lavoro presentato alla A.S.T. di competenza e alla normativa vigente, da una ditta osimana. Nello specifico, la zona interessata dai lavori sarà continuamente irrorata con prodotto incapsulante certificato di Cat. D. per evitare la dispersione di eventuali fibre durante lo scavo e la successiva rimozione dei frammenti di materiali contenenti amianto (mca). Dureranno per 30 giorni lavorativi e si lavorerà anche di sabato con due squadre di lavoro per poter rispettare i termini previsti dal finanziamento con fondi Pnrr per il progetto scolastico.

Un’ulteriore ditta è stata incaricata del trasporto e dello smaltimento in un sito autorizzato del materiale contenente amianto: potrebbero verificarsi – avvisa il Comune – disagi alla circolazione su via Perugino circa un paio di volte al giorno a causa delle manovre dei mezzi dedicati. Tra le altre precauzioni, c’è anche quella di non oltrepassare la recinzione del cantiere per tutta la durata dei lavori, la recinzione di cantiere esistente.