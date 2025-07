Senigallia, case popolari mai terminate a Cesano: la denuncia di Arvultùra

SENIGALLIA – Blitz nel cantiere ormai deserto per le case popolari in zona Cesano, a Senigallia. Gli attivisti e le attiviste dello spazio Arvultùra denunciano l’ennesimo ritardo nella realizzazione e quindi nella consegna di appartamenti a coloro che ne hanno diritto. Incriminata è ancora una volta l’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica (Erap) delle Marche.

Il cantiere è quello di via Strada Settima, di fronte al circolo del Cesano, dove le reti arancioni dei lavori in corso sono ormai rotte e sbiadite, tanto il tempo è passato dalla loro apposizione. Dovevano essere già ultimate le case. Non oggi, ma a fine settembre 2024, dopo 180 giorni di lavori per completare un complesso di 44 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Case popolari. Quelle che le persone attendono con impazienza una volta che vengono inserite in graduatoria. E’ passato quasi un anno dal termine dei lavori ma sono mesi che nel cantiere non si vede anima viva. Non quella degli operai almeno.

Situazione «inaccettabile» commentano dall’Arvultùra, senza comunicazioni sul perché si siano interrotti i lavori. «Mentre centinaia di cittadini continuano a restare intrappolati nelle graduatorie, attendendo una casa che gli spetta di diritto, ERAP spreca migliaia di euro — circa 18.000, come riportato dal Corriere Adriatico — in aperitivi sul mare e profumi da offrire ai partecipanti al convegno Federcasa.

Luglio 2025, blitz degli attivisti e delle attiviste di Arvultùra al cantiere Erap a Cesano di Senigallia

Per questo abbiamo deciso di affiggere uno striscione presso l’area dei lavori in via Strada Settima, con la scritta: “Della casa neanche il profumo. ERAP: 18.000 euro di vergogna.” È inaccettabile lasciare sospeso un progetto di edilizia residenziale pubblica senza fornire spiegazioni chiare e soprattutto senza comunicare se e quando ripartiranno gli interventi. Ancora più grave è il fatto che gli edifici inizialmente destinati ad alloggi popolari siano ora indirizzati al canone sociale, comportando un aumento dei costi e restringendo ulteriormente la platea di famiglie che potranno beneficiarne».

La questione abitativa a Senigallia è una vera e propria emergenza: non si trovano case in affitto, quelle in vendita hanno prezzi stellari quasi come se ci trovassimo a Venezia. E allora da Arvultùra chiedono a Erap «risposte pubbliche, trasparenti e concrete sulle questioni sollevate, evitando le vaghezze e le omissioni che, due settimane fa, ci sono state fornite dal Comune di Senigallia in merito agli appartamenti popolari sfitti e non assegnati».

Critiche, nemmeno troppo velate, anche all’amministrazione comunale senigalliese. «Attendiamo che ERAP e la Giunta Olivetti battano un colpo. Sulle loro parole o sull’assenza di esse, organizzeremo le prossime iniziative, perché la lotta per la casa non si ferma» concludono gli attivisti e le attiviste senigalliesi.