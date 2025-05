Arcevia ora è connessa alla banda ultralarga

La fibra ottica è realtà. Open FIber ha posizionato 50 km di cavi in varie frazioni. Abbondanzieri: «Epoca nuova nell'uso delle tecnologie per navigare in Rete»

ARCEVIA – Sono stati recentemente conclusi i lavori per il posizionamento della fibra ottica ad Arcevia. Ad annunciarlo è stata Open Fiber, l’operatore partecipato da Enel e da Cassa Depositi e Prestiti, che ha portato la connessione FTTH (fiber to the home = fibra fino a casa) a circa 2300 tra abitazioni, uffici e negozi con grande soddisfazione per la popolazione arceviese.

Si tratta di un’infrastruttura, di un’arteria data oggi la centralità delle telecomunicazioni, lunga 50 km e capace di raggiungere velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo. Le zone interessate dall’intervento sono: Avacelli, Maestà, Castiglioni, Magnadorsa, Rotiglio, Borgo Emilio, Montale, Piticchio, Ripalta, Borgo Giovanni XXIII, San Mariano, Loretello, San Pietro, Palazzo, Montefortino e Santa Croce.

A sostenere l’intervento, e quindi anche a contribuire per la sua riuscita, ci sono il MIMIT cioè il ministero delle imprese e del made in Italy che ha promosso il progetto di dare un’adeguata copertura con la fibra ottica anche alle zone a basso interesse economico, Infratel Italia che l’ha gestito e la Regione Marche che ha fornito un supporto economico.

Questo avanzamento tecnologico aprirà le porte a numerosi benefici per cittadini, imprese e pubblica amministrazione, a cominciare dallo smart working per finire con il monitoraggio del territorio tanto prezioso in caso di allerte e disastri ambientali. La sindaca di Arcevia, Marisa Abbondanzieri, ha sottolineato come la rete, realizzata con fondi pubblici ed europei, rappresenti un punto di svolta: «Epoca nuova nell’uso delle tecnologie per navigare in rete».

Open Fiber è un operatore all’ingrosso, come si dice wholesale, cioè fornisce le condizioni perché tutti gli operatori economici diretti possano offrire i propri servizi. Alessio Gasparrini, manager coordinator di O.F. per le Marche, ha evidenziato come la fibra con rete a banda ultra larga di Arcevia permetterà un uso più efficiente della connessione per lo streaming in HD, gli acquisti online e l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione da remoto.