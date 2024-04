Alloggi di edilizia pubblica, aperto il bando a Senigallia e vallata

SENIGALLIA – Sono 16 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata che l’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” mette a disposizione attraverso l’Erap Marche. Gli appartamenti sono destinati all’affitto e riservati a persone con isee tra gli 11 mila e i 40 mila euro: persone non dunque del tutto fragili, ma che non riescono né a partecipare ai bandi per l’edilizia sovvenzionata (le cosiddette case popolari) né ad acquistare una casa sul mercato libero. Il bando è stato pubblicato nei giorni scorsi e prevede soluzioni abitative nelle frazioni di San Silvestro, Cesanella e Cesano.

Di questi alloggi da assegnare, tutti di proprietà dell’Erap di Ancona, otto sono di nuova costruzione in località San Silvestro (strada intercomunale San Silvestro 95), con superficie piana calpestabile compresa tra 52 mq. e 78 mq. circa; altri quattro sono in via Perugino 83, zona Cesanella, tra 60 e 89 mq. circa; mentre gli ultimi quattro sono in località Cesano (strada Settima 34) tra i 54 e 89 mq. circa. Appartamenti che verranno dati in affitto a lungo termine, a canone concordato (inferiore al canone del libero mercato immobiliare ma superiore a quello dell’edilizia sovvenzionata), e come abitazione principale.

Tra i requisiti, oltre all’isee compreso tra 11.450,92 e 39.701,19 euro, c’è infatti il non essere titolari di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, proprio per evitare che chi ha già una soluzione abitativa non tolga la possibilità a chi invece non ne ha alcuna.

Le domande devono essere presentate, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 10 maggio 2024. Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili sui siti dei vari enti locali della vallata Misa e Nevola, sul sito dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” www.leterredellamarcasenone.it o sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni “Misa-Nevola” (che comprende solo Corinaldo e Castelleone di Suasa) www.unionecomunimisa-nevola.it.