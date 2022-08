SENIGALLIA – Perseverare in questo caso non è diabolico, anzi. È il segno di un rinnovato slancio nel porre attenzione alle problematiche che segnalano i cittadini, anche fossero le più semplici e banali. Così un nuovo attraversamento pedonale luminoso (APL) è entrato in funzione nei giorni scorsi a Borgo Bicchia.

Il dispositivo è stato installato sulla provinciale Arceviese, dove sono presenti le strisce pedonali che dal parcheggio, di fronte alla chiesetta in disuso, portano verso alcune attività commerciali e verso le abitazioni. Lo spunto era nato proprio dai residenti del quartiere che hanno segnalato come l’attraversamento della provinciale 360 fosse davvero complicato e rischioso, soprattutto in alcune ore serali e notturne, quando la visibilità è inferiore e qualche incosciente preme troppo sull’acceleratore.

Dopo gli incontri con la cittadinanza, l’amministrazione comunale è corsa ai ripari sistemando alcuni attraversamenti pedonali che, negli ultimi mesi, sono stati dotati di questi dispositivi per illuminarli di notte. Questo di Borgo Bicchia è il quinto: prima sono stati riqualificati quelli in via Capanna (angolo via Rosmini), viale Leopardi (incrocio via Petrarca), via G. Garibaldi (all’incrocio con via del Campo Sportivo, a Marzocca) e viale dei Pini, in corrispondenza del ponticello in legno.

Ma non saranno gli unici: la giunta Olivetti ha già fatto più volte sapere che intende proseguire con il programma di miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale e degli attraversamenti pedonali, in particolare con quelli sulla strada statale 16 Adriatica: per il secondo lotto sono già state reperite le necessarie risorse economiche.