Dopo via Capanna e viale Leopardi, è toccato a via Garibaldi (Marzocca) e a viale dei Pini (Saline) vedere l'attivazione dei dispositivi luminosi. Una prossima tranche riguarderà la statale

SENIGALLIA – Continua l’opera di mettere in sicurezza gli attraversamenti nel territorio comunale. Dopo quelli di via Capanna, angolo via Rosmini, e viale Leopardi, incrocio via Petrarca, sono stati infatti installati e attivati altri due dispositivi luminosi che rendono più visibili le strisce pedonali. Gli ultimi in ordine di tempo sono quelli a Marzocca e in zona Saline.

Il terzo attraversamento luminoso è quello di via G. Garibaldi, all’incrocio con via del Campo Sportivo, a Marzocca (FOTO qui sotto): un punto pericoloso perché si intersecano più strade, attraversato quotidianamente da bambini e famiglie data la vicinanza con le scuole, ma anche dagli sportivi che si recano al campo e da tanti cittadini che si recano nelle attività commerciali dell’area: vi insistono anche un panificio e la biblioteca. Ma soprattutto è in fondo a un lungo rettilineo in discesa per quanti provengono da Montignano, per cui una maggiore visibilità dei pedoni consente di intraprendere prima eventuali manovre di arresto dei veicoli.

L’attraversamento pedonale luminoso in via G. Garibaldi, a Marzocca di Senigallia

Il quarto dispositivo attivato è quello posto in viale dei Pini, in corrispondenza del ponticino in legno (FOTO in alto) che porta ai giardini di Nassiriya, al percorso benessere e al quartiere detto “Piano regolatore 1933”, in particolare via Firenze e via Torino, dove insistono scuola, ambulatori e attività commerciali. La zona, meno di un anno fa, era stata teatro di un grave incidente stradale, costato poi la vita a giorni di distanza dal fatto, a un’anziana signora di Senigallia. Da qui la scelta di includere quell’attraversamento pedonale tra quelli da rendere più sicuri.

Si conclude così il primo lotto di interventi predisposti dall’amministrazione comunale nelle arterie più trafficate della città, a cui seguirà una seconda serie di dispositivi luminosi che interesseranno la statale adriatica, a partire da Cesano.