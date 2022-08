Attenzione al territorio, Senigallia premiata con le “Spighe verdi”

SENIGALLIA – Sostenibilità agroalimentare e sviluppo del territorio: questi i punti principali dell’iniziativa che ha visto la spiaggia di velluto essere insignita della bandiera Spighe Verdi. La cerimonia di consegna si è tenuta ieri, 9 agosto, in sala giunta dove il sindaco Massimo Olivetti e l’assessora all’Ambiente Elena Campagnolo hanno ricevuto la targa di attestazione da parte del presidente di Confagricoltura Ancona Antonio Trionfi Honorati, del vicepresidente Alessandro Bettini e del direttore Alessandro Alessandrini.

Per Senigallia – che ha già ricevuto la bandiera blu per la qualità delle acque e dell’accoglienza turistica e la bandiera lilla per l’attenzione in chiave turistica alle persone con disabilità – si tratta di un altro riconoscimento che premia la qualità dell’operato dell’amministrazione e, a cascata, degli operatori del territorio.

Ad essere premiata è infatti l’attenzione che il Comune di Senigallia pone alla sostenibilità agroalimentare ed allo sviluppo del territorio rurale di Senigallia, tradizionalmente vocato ad una agricoltura rispettosa dell’ambiente.

Da parte del sindaco è stato sottolineato come questo ambito sia già uno dei punti di forza anche della strategia turistica della città, mentre l’assessore Campagnolo ha ricordato come queste sane strategie di gestione del territorio siano vitali per l’ambiente e per la qualità della vita di tutta Senigallia.