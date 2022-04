Atletica, fervono i preparativi per il ritorno del trofeo “Città di Senigallia”

SENIGALLIA – Da due anni si attendeva il ritorno di una delle gare più importanti per il podismo cittadino. Si tratta del trofeo “Città di Senigallia” che lunedì 18 aprile arriverà alla sua 41esima edizione. L’appuntamento è dunque per una pasquetta all’insegna dello sport ma anche della socialità dato che non è prevista solo una gara ma anche una sfida non competitiva e una passeggiata.

Dopo lo stop forzato legato alla pandemia, ancora in corso per la verità con i contagi di nuovo in crescita, a Pasquetta tornerà l’appuntamento più atteso, quello del trofeo Città di Senigallia che raduna da sempre atleti da varie regioni d’Italia. Un appuntamento che gli amanti della corsa conoscono bene, per la sua organizzazione curata, per il percorso interamente pianeggiante e per la partecipazione di numerosi atleti.

La gara parte dalla pista di atletica per dirigersi subito verso il centro storico e da qua sul lungomare di levante per poi tornare al punto di partenza per un totale di 10 km. Il percorso sarà completamente chiuso al traffico per tutta la durata della manifestazione (9:30-11:00) in modo che si possa correre in totale sicurezza. La gara è aperta sia agli atleti Fidal che agli amatori sprovvisti di certificato medico agonistico, per i quali è prevista una non competitiva sullo stesso percorso. Per chi invece non avesse voglia di correre, ma di camminare in compagnia, è prevista una passeggiata che ricalcherà metà del percorso precedente. Prima della gara principale, che avrà inizio alle 9:30, si terranno delle competizioni dedicate a più piccoli, da 0 a 15 anni, all’interno della pista di atletica con partenza alle 9:00.

Informazioni e iscrizioni ai tre eventi podistici sono disponibili al sito dell’Atletica Senigallia, alla mail atleticasenigallia@libero.it oppure al numero 347 835 68 38.