Asse Senigallia-Roma: la Simam passa per il 70% ad Acea

Storico passaggio per la ditta "Servizi Industriali Manageriali AMbientali" nata nel 1994: il 70% del capitale va alla multi utility romana; la famiglia Rossi rimane in società attraverso il gruppo Asac

SENIGALLIA – L’azienda Simam spa passa per il 70% nelle mani del gruppo romano Acea. Uno storico passaggio di consegne per la realtà industriale con sede principale ubicata alla Cesanella di Senigallia, in via Cimabue.

Proprio da Senigallia parte l’avventura di Tommaso Rossi: fonda 26 anni fa la ditta Servizi Industriali Manageriali AMbientali, che dal 1994 opera nel settore della costruzione, installazione e gestione di impianti di trattamento acque e delle bonifiche industriali. Una realtà importante per la città e pian piano per l’intera nazione: a oggi conta quattro sedi operative (Milano, Venezia, Cagliari e Siracusa), oltre 100 tecnici, più della metà ingegneri, e un valore d’impresa di 30 milioni di euro.

L’accordo siglato mercoledì 7 maggio prevede che la famiglia Rossi, fondatrice della ditta di Senigallia, conservi tramite il suo gruppo Asac il 30% del capitale della società, ormai divenuta per la maggioranza parte di una delle principali multi utilities italiane. Ma c’è la possibilità per Acea di acquisire ulteriori quote fino al 100% della società a partire dal 2023.