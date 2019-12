Assalto al bancomat a Barbara: boato nella notte, ladri in fuga col bottino

Furto allo shopping center di via Kennedy: ignoti malviventi hanno messo a segno il colpo fuggendo prima dell'arrivo dei carabinieri: indagini in corso

BARBARA – Altro furto nella vallata del Misa ai danni degli istituti di credito. Questa volta è toccato allo sportello automatico della Ubi Banca di via Kennedy, a Barbara, di finire nel mirino dei ladri. Il colpo è avvenuto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre.

Per ora ignoti malviventi, poco dopo le ore 3, hanno fatto saltare con la tecnica della marmotta il bancomat posizionato a lato del “Barbara shopping center”. Dopo aver arraffato quanti più soldi possibile hanno posizionato tre vetture in modo da intralciare l’arrivo delle forze dell’ordine e guadagnare tempo per la fuga. Il furto è durato pochi minuti e all’arrivo dei Carabinieri, i ladri erano già spariti con un bottino che dovrebbe aggirarsi sui 25 mila euro.

Immediate le indagini e ricerche dei responsabili del furto che potrebbero essere gli stessi che tre settimane fa hanno fatto saltare lo sportello Postamat dell’ufficio postale di Corinaldo. Sono state visionate alcune videocamere della zona, anche se non ve ne sarebbe nemmeno una che punta sullo sportello. Dalle testimonianze di alcuni residenti in zona sembra che gli autori del furto siano tre persone fuggite a bordo di una Bmw station wagon di cui però ancora non è stata rinvenuta alcuna traccia.

