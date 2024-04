Senigallia piange Elena Riccialdelli, artista dall’animo sensibile

SENIGALLIA – Lutto in città per Elena Riccialdelli, artista e curatrice di vari eventi espositivi. La donna, 54enne, è deceduta oggi, martedì 23 aprile, per una grave malattia contro cui lottava da tempo.

Riccialdelli, figlia dell’ex presidente del tribunale del malato di Senigallia, era nata ad Arezzo. Negli anni si era distinta nel settore artistico e nel panorama cittadino ma non solo, organizzando anche mostre e iniziative a sfondo benefico. Nel 2007 aveva dato vita al gruppo per le arti “Fluire”, la cui ultima mostra si intitolava “Cinque sensi”.

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria di via Cagli, zona Cesanella di Senigallia, dalle ore 11 alle 19 di mercoledì 24 aprile.

Elena Riccialdelli

Il funerale verrà celebrato venerdì 26 aprile 2024 alle ore 9:30 nella chiesa dei Cancelli, in centro storico a Senigallia.

Lascia il compagno Maurizio Guiducci, la sorella Simona, il cognato Paolo, Christian, Jacopo con Astrella, la nipotina Cloe, gli zii Alessandra e Walter e parenti, uniti nel dolore per la scomparsa di un animo sensibile e stimato da tutti.