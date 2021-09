Artigianato e ripresa economica: il futuro dell’impresa Italia passa da Senigallia

Al via la settimana di convegni e approfondimenti promossa da Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino per parlare delle imprese e dei possibili scenari

SENIGALLIA – Mondo del lavoro, dell’istruzione e istituzioni sono a confronto alla rotonda a mare di Senigallia per la settimana dell’artigianato “Ars in Genium”. L’iniziativa proposta da Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Senigallia, vedrà il simbolo del turismo marchigiano al centro di convegni e approfondimenti sull’economia italiana e soprattutto sul futuro dell’artigianato e del mondo della micro e piccola impresa artigiana.

«E’ necessario – ha detto il presidente di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, Graziano Sabbatini – un confronto proficuo tra mondo del lavoro, istituzioni e mondo accademico sul futuro del nostro Paese e i possibili scenari di sviluppo della nostra economia, per gettare le basi della ripartenza. La condivisione di esperienze, idee, punti di vista è fondamentale in questa fase, per tracciare la rotta».

A dare il via alla settimana di lavori – dal 27 settembre al 3 ottobre – il focus sul futuro dell’artigianato e micro-piccole imprese, a cui parteciperanno il presidente di Confartigianato nazionale, Marco Granelli, Mirco Carloni, vicepresidente Regione Marche, e Gian Luca Gregori, rettore dell’Università politecnica delle Marche, accolti da Graziano Sabbatini, presidente Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, e da Marco Pierpaoli, segretario. Nella prima giornata di lavori spazio anche all’inaugurazione della mostra dedicata alle opere dei maestri dell’artigianato artistico locale.

Il programma degli eventi è ricco e intenso anche nei giorni a seguire. Alle ore 18, sempre alla rotonda a mare di Senigallia si parlerà anche di giovani e artigianato 4.0 (mercoledì 29 settembre); il 30 settembre, alle ore 10 il dibattito sulla creatività come elemento fondamentale per lo sviluppo dell’attività d’impresa; poi il focus, il 1 ottobre, sull’artigianato artistico locale e i suoi tesori, che nascono dalle tradizioni culturali, con la presentazione alle ore 18 del libro Ars in Genium-Eccellenze ed emozioni.

Per la mostra Ars in Genium: ingresso libero con green pass senza necessità di prenotazione dal 28/09 al 3/10 – orario 10-13/15-19.30 Convegni: Ingressi contingentati con obbligo green pass per osservanza normativa anti-contagio – Registrazione obbligatori. Diretta streaming degli eventi sulle pagine Facebook di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino.