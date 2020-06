Artigianato in lutto a Trecastelli per la scomparsa di Luciana Vedovelli

Il paese dei mestieri piange la 65enne deceduta per una grave malattia contro cui lottava da alcuni mesi. Il sindaco: «Storica figura dell’artigianato artistico, valore aggiunto per la comunità»

TRECASTELLI – Il paese dei mestieri piange un’altra artigiana deceduta. Si tratta di Luciana Vedovelli, 65 anni, definita “la stilista dei sogni colorati”. Da alcuni mesi combatteva contro un male che alla fine non le ha lasciato scampo nonostante la sua proverbiale tenacia nell’affrontare le mille difficoltà della vita.

«Era una persona davvero umile e discreta che, a volte, passava quasi inosservata, ma il contributo che ha sempre dato all’associazione è stato fondamentale – spiega Elena Morbidelli, presidente dell’associazione “Il paese dei mestieri” di Trecastelli -. Non si tirava mai indietro davanti a nulla, è stata sempre presente alle varie iniziative con una dedizione unica. C’è sempre stata alle tante manifestazioni di promozione turistica, ma anche nei numerosi laboratori che abbiamo fatto con i bambini nelle scuole. Era veramente innamorata del proprio paese e non perdeva occasione per mostrare con il proprio impegno volontario questo amore».

Luciana Vedovelli era una «persona di una originalità e creatività unica, lavorava e realizzava oggetti con le perline, ma aveva un talento nel cucito, nell’arte dell’intreccio, non c’era cosa che non sapesse fare. Da un semplice pezzo di stoffa creava manufatti autentici, capaci di trasmettere grandi emozioni: i volti dei bambini coinvolti nei numerosi laboratori a cui ha collaborato erano per lei la ricompensa più grande».

Luciana Vedovelli impegnata nei laboratori di artigianato artistico per grandi e piccoli

Anche dall’amministrazione comunale hanno voluto ricordarla, in primis il sindaco Marco Sebastianelli: «Luciana Vedovelli, da sempre legata ai suoi luoghi, rappresentava una storica figura dell’artigiano artistico del territorio. La sua intensa creatività è stata indubbiamente un valore aggiunto per la comunità di Trecastelli che, ricordandola con grande stima, si unisce al dispiacere per la sua scomparsa».