Articoli per la casa e oggetti di bigiotteria non sicuri, sequestro a Senigallia. Segnalato commerciante cinese

ANCONA – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona nei giorni scorsi ha intensificato l’azione di controllo economico del territorio finalizzato al contrasto della diffusione di prodotti recanti marchi contraffatti e/o mancanti degli standard minimi di sicurezza previsti dalla legge.

Le Fiamme Gialle doriche hanno sottoposto a sequestro oltre 1.000 prodotti, tra cui articoli per la casa e bigiotteria. Gli accertamenti e le verifiche effettuate sui prodotti hanno permesso di constatarne la loro difformità rispetto alle prescrizioni del Codice del Consumo in quanto risultati privi delle informazioni indispensabili per garantire una scelta consapevole al consumatore quali: la provenienza, la presenza di eventuali sostanze nocive, le precauzioni d’uso, la composizione dei materiali costitutivi e della loro descrizione in lingua italiana.

Il titolare dell’attività ispezionata, un cittadino di origine cinese operante nella periferia di Senigallia, è stato segnalato alla Camera di Commercio di Ancona per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista che, per questo tipo di violazione, può variare da un minimo di 516 fino a un massimo di 25.823 euro.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.