Ricca la programmazione che l'amministrazione comunale ha predisposto assieme alle associazioni del territorio: «Momenti di svago e di arricchimento culturale in sicurezza»

SERRA DE’ CONTI – Gli appuntamenti con l’arte, la creatività, l’estro. E poi i concerti musicali, le presentazioni dei libri, gli spettacoli teatrali, le feste in piazza, cene e proiezioni. Ce n’è davvero per tutti i gusti nel ricco cartellone di eventi estivi che l’Amministrazione Comunale di Serra de’ Conti ha predisposto per quest’estate 2021.

Una programmazione ricca certo, ma anche variopinta e a più sfaccettature per cercare di accontentare tutti, per dare slancio alla socialità per troppi mesi soffocata dalle rigide norme anti contagio.

«Vogliamo che i nostri spazi all’aperto vengano rianimati con spettacoli teatrali, musica, collaborazioni artistiche, presentazioni di libri, cinema di animazione, eventi sportivi – spiegano il sindaco Letizia Perticaroli e l’intera amministrazione comunale – con lo scopo di tornare ad incontrarsi in sicurezza, riscoprire la voglia di stare insieme e godere di momenti di svago e di arricchimento culturale».

Il cartellone di eventi estivi, il cui via c’è stato con NotteNera Junior lo scorso 5 giugno, è stato predisposto grazie alla collaborazione tra il Comune di Serra de’ Conti, le associazioni del territorio e il gruppo dei volontari civici.

SCARICA il programma dell’estate 2021 (pdf – 4 MB)