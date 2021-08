Arte e musica: prima edizione del festival che connette Toscana, Marche e Liguria

TRECASTELLI – C’è attesa e fermento in città per la prima edizione del Festival “Arte e Musica”, un caleidoscopio artistico-musicale di grande respiro culturale a carattere interregionale che coinvolge tre location d’eccezione: il Museo Comunale di Lucignano in Toscana, il Museo Nori De’ Nobili – Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee di Trecastelli nelle Marche ed il Museo Paleontologico “Silvio Lai” di Ceriale in Liguria.

Scopo della kermesse, e degli eventi che si terranno nei rispettivi comuni che hanno dato il patrocinio, è la valorizzazione e promozione dei territori e delle strutture museali, attraverso la fruizione di concerti di musica classica e barocca, eseguiti da artisti presenti nelle regioni scelte, e facenti parte di organizzazioni qualificate rappresentanti del mondo artistico-musicale regionale. Sarà un vero e proprio percorso itinerante alla riscoperta delle opere più rappresentative dal ‘700 fino ai primi del ‘900.

Le prime esibizioni si svolgeranno nel mese di agosto presso il Museo Paleontologico “Silvio Lai” di Ceriale, in Liguria: ospiterà l’8 agosto alle ore 190, il 15 ed il 22 agosto in ben due eventi giornalieri alle ore 10 ed alle ore 19 gli artisti dell’Accademia Musicale del Finale APS presente sul territorio da oltre 25 anni.

Contemporaneamente il Museo Nori De’ Nobili – Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee di Trecastelli, nelle Marche, ospiterà i docenti e gli allievi della Scuola di Musica “Bettino Padovano” di Senigallia, nelle date del 7 agosto alle ore 19, 21 agosto alle ore 11 e 19, 4 settembre alle ore 11 e 19. Nata nel 1991 grazie alla volontà di alcuni musicisti della città di Senigallia per realizzare il desiderio espresso da Bettino Padovano che fu tra i più celebri cultori dell’arte della musica di Senigallia, nel 2000 il team che dirige la scuola si rinnovò totalmente dando un nuovo respiro alla sua didattica, con l’inserimento di diversi corsi.

La kermesse si chiuderà con le esibizioni di settembre, rispettivamente il 17 alle ore 18:30, il 19 ed il 26 con una doppia esibizione alle ore 11 ed alle ore 18:30 presso il Museo Comunale di Lucignano, in Toscana, che ospiterà l’Orchestra Giovanile Toscana fondata nel 2019 da Gabriele Bracci direttore artistico e Matteo Chimenti direttore musicale.

La partecipazione ai singoli eventi è limitata; obbligatoria la prenotazione ai seguenti contatti:

Museo Comunale di Lucignano – museo@comune.lucignano.ar.it – 0575.838001 389.0204821;

Museo Nori De’ Nobili – Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee – Trecastelli info@museonoridenobili.it – 071.7957851;

Museo Paleontologico “Silvio Lai” – Peagna museolai@riotorsero.eu – 351.6227786.