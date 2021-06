Arte, letture e bambini, visite e aperitivi: è la stagione a Belvedere Ostrense

BELVEDERE OSTRENSE – Sarà la festa del patrono san Pietro apostolo, martedì 29 giugno, ad aprire ufficialmente il calendario delle manifestazioni estive di Belvedere Ostrense, il piccolo borgo immerso nelle colline marchigiane. Il cartellone promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro loco e con le varie realtà associative locali, punta a valorizzare le bellezze architettoniche e naturali grazie a letture sotto le stelle, visite guidate al centro storico, aperitivi al tramonto e la mostra personale di Maurizio Rapiti.

A dare il via simbolicamente all’estate belvederese sarà la festa del santo patrono, il 29 giugno, che vedrà alle ore 18 in corso Barchiesi l’inaugurazione dell’info point dedicato alla promozione turistica del paese. Alle 18,30 seguirà la santa messa nella chiesa parrocchiale celebrata dal parroco mons. Giancarlo Cicetti. Subito dopo, alle 19,30 circa, è prevista l’inaugurazione della mostra personale di Maurizio Rapiti presso l’ex convento delle clarisse in piazzale Risorgimento e che resterà aperta tutti i giorni dalle ore 21 alle ore 23 ad ingresso libero fino al 10 luglio. Ad allietare il taglio del nastro ci sarà l’esibizione della banda musicale cittadina. Il 3 luglio alle 21, all’ex convento delle clarisse, l’artista umbro Maurizio Rapiti incontrerà il pubblico per raccontare la sua storia pittorica, particolarmente apprezzata dalla critica per “il realismo assoluto delle pennellate” che caratterizzano le sue opere. Il giorno dopo, il 4 luglio, alle ore 21 nella sede della mostra, ci sarà la presentazione delle opere con la storica dell’arte Francesca Luslini e con la partecipazione dello stesso autore Maurizio Rapiti.

Gli eventi proseguono il 30 giugno e il 7 luglio con aperitivo Astoria presso il circolo Astoria in piazza Martiri patrioti, il 1 e 10 luglio con la visita guidata del borgo alle ore 21, il 2 e il 9 luglio con letture per bambini al chiaro di luna e in pineta, il 3 e 7 luglio alle ore 21 presso le cantine ex convento delle clarisse l’incontro con l’artista dalle ore 21 alle ore 23. Per info e prenotazioni 351-8032059.