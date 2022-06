Arriva la musica di Rds a Senigallia: dirette radio e concerto gratuito di Irama

SENIGALLIA – Dopo giorni di polemiche per la mancata informazione e promozione, finalmente RDS elenca ciò che avverrà dal 17 al 19 giugno, svelando le sue carte. Su tutte, il concerto gratuito di Irama, live in piazza Garibaldi.

Ecco dunque il programma della tre giorni di musica e dirette radiofoniche che allieteranno il prossimo fine settimana: si inizia venerdì 17 giugno, dalle 15 alle 19, i conduttori saranno Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini saranno in diretta dal piazzale della libertà, sul lungomare di Senigallia, dove verrà installata la music station di fronte al celebre monumento che è il simbolo del turismo marchigiano. Al termine della diretta inizierà poi un dj set per tutti i gusti, per proseguire tra musica, balli e divertimento fino a sera.

Stesso programma e stesso luogo sabato 18, mentre domenica 19 la diretta sarà dalle ore 13 alle 17. Gran finale alle 19.30, con il concerto dalla grande piazza Garibaldi, in pieno centro storico, a Senigallia: sul palco salirà un artista amatissimo dal pubblico più giovane: Irama.

Sarà un live gratuito con il cantante noto per aver vinto, nel 2018, al talent show “Amici”. Ha partecipato anche al festival di Sanremo nel 2019, 2021 e 2022, quando si è classificato al quarto posto con il brano “Ovunque sarai”. Attento al look, istrionico, comunicatore, Irama è amatissimo dai giovani per la sua musica contaminata, urban e molto apprezzato per i messaggi veicolati dalle sue canzoni. Ne è un esempio “La ragazza con il cuore di latta”, dedicata a Martina Nasoni che vive con un pacemaker dall’età di 12 anni. Gli album realizzati: il primo “Irama”, poi “Plume”, “Crepe”, “Il giorno in cui ho smesso di pensare” in cui prende posto “5 gocce”.

Molti i riconoscimenti: 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e più di 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni. Sui social è seguito da circa 1 milione e mezzo di followers.