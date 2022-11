Era agli arresti domiciliari nel foggiano, ma usa il permesso per un furto a Senigallia: denunciato

SENIGALLIA – Sono tre le persone denunciate per un furto avvenuto l’estate scorsa. I carabinieri della Stazione cittadina sono riusciti a identificare due uomini e una donna che, a fine agosto, avevano prelevato senza pagare alcuni profumi da un negozio in un centro commerciale di Senigallia.

Il furto era stato commesso in pieno giorno, durante l’orario di apertura dell’attività: mentre i due uomini facevano da palo monitorando la situazione, la donna aveva prelevato 18 prodotti cosmetici di marca, per il notevole valore di ben 1.600 euro, occultandoli poi in una borsa schermata per sfuggire all’allarme.

Ma qualcun altro stava monitorando la situazione: nell’esercizio era attivo il sistema di videosorveglianza che ha permesso ai militari di svolgere delle indagini avvalendosi di preziose immagini. Dopo aver ricostruito la dinamica del furto, è stato possibile risalire all’identità dei componenti la banda criminale.

Si tratta di tre soggetti tra i 33 e i 40 anni, tutti pregiudicati e residenti nel foggiano: uno di loro era addirittura già agli arresti domiciliari per altri episodi e godeva di permessi speciali per assentarsi da casa, ma ne ha approfittato per venire a Senigallia e commettere l’ennesimo furto.

Per questo episodio avvenuto ad agosto scorso a Senigallia i tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Ancona, con l’accusa di furto con destrezza in concorso, ma in realtà costituivano un gruppo attivo in varie zone d’Italia.