Armi incustodite in casa, denunciato un uomo dalla Polizia di Senigallia

Pistole e fucili, con relative munizioni, erano liberamente accessibili ai vari membri della famiglia: per questo è finito nei guai un soggetto residente nell'entroterra senigalliese

SENIGALLIA – Negligenza nella custodia delle armi tenute in un armadio liberamente accessibile a tutta la famiglia. Per questo motivo la Polizia di Senigallia ha denunciato un uomo che, in passato, era stato titolare di licenza di porto d’armi.

Le armi sequestrate dalla Polizia di Senigallia

Tutto è iniziato proprio con un controllo alle persone che detengono armi per assicurarsi che vengano rispettate le norme in materia. Nell’abitazione di questo uomo, residente nell’entroterra senigalliese e che risultava detenere numerose armi da fuoco, gli agenti hanno rinvenuto alcuni fucili e pistole, con le relative munizioni.

A una prima verifica, però, risultavano mancare diverse armi precedentemente dichiarate presso gli uffici di polizia. Ne è scaturito così un controllo più approfondito.

Le armi sono state rinvenute in un’altra area della casa, all’interno di un armadio liberamente accessibile anche agli altri componenti della sua famiglia. Una modalità di detenzione incompatibile con le norme sulla sicurezza: da qui la denuncia dell’uomo all’autorità giudiziaria per il reato di omessa custodia delle armi.

Inoltre, a tutela della pubblica incolumità, sono state poste sotto sequestro le armi per la successiva confisca, ritenendo il soggetto privo dei requisiti per la detenzione delle armi.